Дума одобрила выплату процентов за задержку зарплаты

Госдума одобрила законопроект о выплате процентов за задержку зарплаты

По действующим нормам суды могут обязать работодателя выплатить компенсацию с начисленной, но задержанной зарплаты. Законопроектом предлагается ввести необходимость взыскивать проценты и по тем суммам, которые не начислялись

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о начислении работодателем процентов работнику в случае задержки зарплаты или других выплат с учетом неначисленной части. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект разработали во исполнение постановления Конституционного суда от 11 апреля. КС признал не соответствующей Основному закону ч. 1 ст. 236 Трудового кодекса, которая касается материальной ответственности работодателя за задержку выплаты зарплаты и других причитающихся работнику выплат.

По действующим нормам работодатель должен выплатить сотруднику проценты при нарушении срока таких выплат. Проценты рассчитываются за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Суд решил, что статья ТК не позволяет взыскать с работодателя проценты в случае, когда выплаты не были начислены своевременно. Авторы законопроекта в пояснительной записке также отметили, что при рассмотрении трудовых споров суды, обязывая работодателей выплатить проценты, зачастую не применяют статью ТК к суммам, которые не начислялись. Тем самым работодатели фактически освобождаются от материальной ответственности за неначисление причитающихся работнику выплат.

В связи с этим законопроектом предлагается уточнить ст. 236 ТК, установив, что с работодателя можно взыскать проценты в случае, когда положенные работнику выплаты не были начислены вовремя. Чтобы компенсацию могли начислить, работник должен будет доказать задержку через суд.

Размер процентов, согласно законопроекту, будет рассчитываться из фактически невыплаченных денег. Сумма будет исчисляться с даты, следующей за днем, когда средства должны были быть выплачены, по день фактического расчета включительно.