Минтруд предложил узаконить спецкомиссии для борьбы с долгами по зарплате

Минтруд предложил создать механизм «оперативного контроля» за погашением задолженности по зарплате перед работниками. Из разработанного ведомством законопроекта следует, что этим вопросом должны заняться спецкомиссии в регионах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минтруд вышел с инициативой ввести механизм «оперативного контроля» за погашением просроченных долгов по зарплате, а также проведения мероприятий по их профилактике. Ведомство разработало соответствующие поправки в Трудовой кодекс (законопроект есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием). Предполагается, что таким механизмом станут региональные межведомственные комиссии с участием представителей Минтруда, ФНС, Роструда и других ведомств.

«Высокая социальная значимость принятия оперативных мер по погашению задолженности по зарплате требует, с одной стороны, незамедлительного реагирования территориальными органами Роструда <...>, с другой — проведения комплексной межведомственной работы по недопущению их возникновения на региональном уровне», — объясняется в пояснительной записке необходимость создания комиссий.

Региональные комиссии созданы и работают во многих субъектах, сообщили РБК в Минтруде. «Определение их полномочий и статуса в Трудовом кодексе позволит более эффективно выстроить процесс межведомственного взаимодействия на основе единой правовой базы и с учетом лучших региональных практик», — надеются в ведомстве. При этом комиссии не наделяются полномочием по осуществлению контрольно-надзорной деятельности, которую осуществляет Роструд, уточнили там.

Какие полномочия получат комиссии

Минтруд предлагает дополнить Трудовой кодекс (ТК) ст. 158.1 «Основные направления противодействия формированию просроченной задолженности по заработной плате в Российской Федерации». К таковым ведомство относит мониторинг просрочек, их профилактику, привлечение нарушителей к ответственности, проведение разъяснительной работы.

Для координации деятельности различных уровней власти по противодействию появлению просроченной задолженности по зарплате «высшими исполнительными органами субъектов формируются межведомственные комиссии», следует из законопроекта. В их состав войдут, в частности, представители территориальных органов Минтруда, Минэкономразвития, ФНС, Роструда, Росреестра, внебюджетных фондов, а также объединения профсоюзов и работодателей.

Комиссия получит следующие полномочия:

принимать меры по погашению просроченной задолженности по зарплате и координировать мероприятия по ее профилактике в регионах;

осуществлять информационное взаимодействие с органами власти всех уровней и гражданами для выявления фактов просроченной задолженности (в том числе запрашивать у ведомств информацию по этому вопросу — конкретный перечень доступных комиссии данных должно будет определить правительство);

готовить предложения для высшего исполнительного органа субъекта о принятии региональных программ по борьбе с долгами по зарплатам;

заслушивать руководителей организаций, в которых выявлены факты образования долгов по зарплате, а также риски теневой занятости.

Кроме того, законопроект предполагает, что Роструд будет вести общедоступный реестр работодателей, у которых были выявлены факты просроченной задолженности по зарплате.

По данным Росстата на 1 октября, просроченная задолженность по зарплате в России составила 375,9 млн руб. (против 942 млн руб. годом ранее). Наибольший размер долгов был зафиксирован в отрасли водоснабжения и водоотведения, а также в транспорте и строительстве.

«Объем просроченной задолженности, сложившийся на 1 октября 2023 года, составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности», — отмечается в докладе «Социально-экономическое положение России».

Ранее в Минтруде предлагали ужесточить правила выплаты компенсации сотруднику за задержку зарплаты. По действующему законодательству, работодатели обязаны платить компенсацию лишь в случае, если зарплату начислили, но не выплатили вовремя. А если плату не начислили вовсе, то и компенсацию работнику не выплатят. В связи с этим Минтруд предложил внести поправки в ст. 236 ТК и уточнить в этой норме, что работодатель обязан выплачивать проценты с момента, когда сотрудник фактически должен был получить деньги. При нарушении срока выплат компенсация за каждый день задержки составит минимум 1/150 ключевой ставки.

Возможный эффект от комиссий

Создание специализированных комиссий в регионах не является элементом трудовых отношений, поэтому предложение Минтруда формализовать их деятельность именно в Трудовом кодексе вызывает вопросы, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Кроме того, во многих регионах уже сложилась своя практика работы подобных комиссий и излишняя регламентация может снизить их эффективность, указывает он.

По мнению Сафонова, в российском законодательстве существуют все необходимые институты для контроля за проблемой просроченной задолженности и ее текущий объем говорит о том, что они работают нормально: даже в кризисные периоды прирост долгов по зарплате невелик. Для полного устранения этой проблемы необходимо повышать бюджетную дисциплину (частично задолженность возникает из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней), а также более тщательно анализировать цепочку неплатежей, полагает Сафонов.

Работа спецкомиссий по борьбе с просрочками могла бы дать полезный эффект при должном выполнении своих функций, полагает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

«На текущий же момент к должникам применима в основном административная ответственность (ч. 6 ст. 5.27 КОАП). Сначала компания получит предупреждение, в случае отсутствия реакции по решению проблем с выплатами задержанной заработной платы последует штрафная санкция. Для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностные лица будут наказаны штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.», — напоминает он.

Если зарплата не выплачивается свыше трех месяцев, возможно наступление уголовной ответственности и лишение свободы сроком до года (ст. 145.1 УК РФ), говорит юрист. Работник же при задержке более 15 суток имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу до выплаты долга, резюмирует эксперт.