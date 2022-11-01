МВД предложило штрафовать за езду на летней резине зимой

В случае одобрения поправки могут вступить в силу со следующего марта

Фото: Андрей Любимов / РБК

МВД разработало поправки в перечень «неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В частности, в него предлагают внести запрет на использование на автомобилях летней резины в зимнее время и шипованной — в летнее. С новой редакцией перечня ознакомился «Коммерсантъ». Документ направлен в аналитический центр при правительстве. МВД рассчитывает, что поправки вступят в силу с марта 2023 года.

Запрет на летнюю резину на период с декабря по февраль собираются ввести для легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1). Шипованную резину летом (июнь—август) намерены запретить на всех транспортных средствах. Регионы смогут вводить эти ограничения на разный срок в зависимости от погодных и климатических условий.

Водители грузовиков типов N2 и N3, а также автобусов (M2, М3, но для последней категории предусмотрено исключение, если нельзя установить цепи) при отсутствии зимних шин (шипованных или нешипованных) должны быть оснащены цепями противоскольжения. Но это требование будет применяться в зависимости от решения региональных властей, которые также установят период его действия. Требование не коснется полноприводного транспорта повышенной проходимости (категория G).

Последняя редакция перечня была утверждена правительством в минувшем мае. Она включает семь частей, которые касаются неисправностей тормозов, рулевого управления, внешних световых приборов, устройств очистки ветрового стекла, колес и шин, двигателя и других элементов автомобиля.

Относительно шин в данной редакции перечислены следующие недопустимые неисправности:

внешние повреждения;

нарушения крепления;

недостаточная глубина рисунка протектора;

несоответствие шин по размеру или нагрузке автомобиля, на котором они установлены;

установка разных шин на одну ось автомобиля.

За наличие какой-либо из перечисленных в перечне неисправностей может грозить штраф 500 руб. согласно п. 1 ст. 12.5 КоАП.