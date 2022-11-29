МВД приготовилось к нехватке принтеров для печати паспортов

В МВД сообщили, что из-за ухода западных производителей министерство может столкнуться с дефицитом принтеров для печати паспортов. Там указали, что готовы закупать принтеры у российских компаний, если они наладят производство

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Министерство внутренних дел может столкнуться с нехваткой матричных принтеров для печати паспортов, после того как многие из западных производителей прекратили поставки в Россию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова.

«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», — сказал Войнов.

По его словам, МВД готово закупать такие принтеры у российских производителей, если они смогут запустить их производство. «Мы, как госорган, не можем сказать: вот вам деньги авансом и вы нам через три года дайте [принтеры], — объяснил представитель министерства.

Сейчас в России такие принтеры не делают, отмечают «Ведомости». Как отмечает газета, в МВД использовали принтеры японских производителей Epson и OK, а также итальянской Olivetti, которые прекратили поставки после начала военной операции.

Опрошенные изданием эксперты считают, что закупленных принтеров в МВД хватит на год, однако в будущем возможны сложности. Как указал руководитель направления развития управляемых услуг ГК Softline Леонид Марков, этот вопрос во многом зависит от наличия запасных частей и расходных материалов.

Матричные принтеры — вид принтера, создающий изображение на бумаге из отдельных маленьких точек ударным способом. Их механизм был изобретен в 1964 году корпорацией Seiko Epson. Такие принтеры широко используются в печати официальных бланков и документов.

После начала спецоперации на Украине многие технологические компании из США, ЕС и Японии объявили о приостановке поставок в Россию. Среди них — HP, Xerox, Canon, Lexmark, Ricoh Group и Epson. Многие из перечисленных брендов, по данным аналитической платформы Statista, входят в мировой топ производителей печатных устройств.

Источник РБК на рынке дистрибуции ранее говорил, что, по его данным, ведущими брендами на российском рынке до февраля 2022 года были HP, Pantum и американская Xerox с долями 27, 21 и 13% соответственно. Однако после начала спецоперации положение всех иностранных вендоров ухудшилось: например, доля HP к сентябрю снизилась до 12%, Xerox — до 4%. Единственным исключением стала китайская Pantum, чья доля выросла до 67%.