МВД приготовилось к нехватке принтеров для печати паспортов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Кремль объяснил необходимость «тройственного газового союза» Политика, 12:29
«Я еще отыграюсь»: как трейдинг превращается в зависимость Pro, 12:27
Собственные облака и ухудшение сервиса: что происходит на рынке ретейла Новая экономика, 12:24
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году Life, 12:22
Почему производство электрокаров невозможно без России РБК и Норникель, 12:16
La Repubblica узнала о плане властей Италии национализировать НПЗ ЛУКОЙЛа Политика, 12:15
Умерла актриса Театра Луны и «Мисс Казахстан — 2000» Наталия Стешенко Общество, 12:13
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Москве назвали округа — лидеры по сделкам с эскроу в новостройках Недвижимость, 12:07
Конфликты в сборной Бельгии. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 12:04
Эксперты усомнились в возвращении ипотеки к докризисным уровням Финансы, 12:00
Азия подняла цены для мебельщиков России. Что еще тормозит рынок Pro, 11:57
FTX возобновила выплаты зарплат сотрудникам Крипто, 11:57
В ДНР заявили о занятии двух сел под Артемовском Политика, 11:56
«Спрятаться в домик»: почему для ребенка так важно иметь свою комнату РБК и AFI Park Воронцовский, 11:53
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

МВД приготовилось к нехватке принтеров для печати паспортов

МВД: из-за ухода западных производителей возможна нехватка принтеров для печати паспортов
В МВД сообщили, что из-за ухода западных производителей министерство может столкнуться с дефицитом принтеров для печати паспортов. Там указали, что готовы закупать принтеры у российских компаний, если они наладят производство
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Министерство внутренних дел может столкнуться с нехваткой матричных принтеров для печати паспортов, после того как многие из западных производителей прекратили поставки в Россию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова.

«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учетом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», — сказал Войнов.

По его словам, МВД готово закупать такие принтеры у российских производителей, если они смогут запустить их производство. «Мы, как госорган, не можем сказать: вот вам деньги авансом и вы нам через три года дайте [принтеры], — объяснил представитель министерства.

Сейчас в России такие принтеры не делают, отмечают «Ведомости». Как отмечает газета, в МВД использовали принтеры японских производителей Epson и OK, а также итальянской Olivetti, которые прекратили поставки после начала военной операции.

Опрошенные изданием эксперты считают, что закупленных принтеров в МВД хватит на год, однако в будущем возможны сложности. Как указал руководитель направления развития управляемых услуг ГК Softline Леонид Марков, этот вопрос во многом зависит от наличия запасных частей и расходных материалов.

Читайте на РБК Pro
Телефонный звонок от рекрутера: что хотят услышать на том конце провода
Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist
Coca-Cola или Adidas. Чьи акции больше всего выиграют после ЧМ-2022
Готовы ли вы сменить работу: плюсы и минусы такого решения

Матричные принтеры — вид принтера, создающий изображение на бумаге из отдельных маленьких точек ударным способом. Их механизм был изобретен в 1964 году корпорацией Seiko Epson. Такие принтеры широко используются в печати официальных бланков и документов.

После начала спецоперации на Украине многие технологические компании из США, ЕС и Японии объявили о приостановке поставок в Россию. Среди них — HP, Xerox, Canon, Lexmark, Ricoh Group и Epson. Многие из перечисленных брендов, по данным аналитической платформы Statista, входят в мировой топ производителей печатных устройств.

Источник РБК на рынке дистрибуции ранее говорил, что, по его данным, ведущими брендами на российском рынке до февраля 2022 года были HP, Pantum и американская Xerox с долями 27, 21 и 13% соответственно. Однако после начала спецоперации положение всех иностранных вендоров ухудшилось: например, доля HP к сентябрю снизилась до 12%, Xerox — до 4%. Единственным исключением стала китайская Pantum, чья доля выросла до 67%.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
принтер МВД паспорт санкции
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Азиатские принтеры начали замещать уходящие из России американские
Технологии и медиа
Япония запретит экспорт в Россию 3D-принтеров
Политика
Производитель принтеров Epson приостановил поставки в Россию и Белоруссию
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter