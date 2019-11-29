Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

Правительство распорядилось создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал, соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно распоряжению, помимо портала будет создана автономная некоммерческая организация Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия», которая получит 100% акций одноименного издательства.

Такие меры, как сказано в документе, приняты чтобы обеспечить граждан доступом к «постоянно актуализируемой на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума».

Финансировать эту организацию будут как из федерального бюджета, за счет единовременных поступлений от учредителя в лице правительства, а также за счет добровольных пожертвований и дохода, от использования имущества, находящегося в распоряжении организации.