Редактор перечислил отличия российского аналога «Википедии» от оригинала

Перед создателями онлайн-версии Большой российской энциклопедии не стоит задача заменить «Википедию», рассказал в интервью ТАСС ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» (БРЭ) Сергей Кравец.

«Задачи ее [«Википедию»] заменить у нас абсолютно нет», — сказал он, добавив, что Большая российская энциклопедия будет представлять собой образовательный проект.

Каждая статья, по словам ответственного редактора БРЭ, будет подписана именем автора, который будет отвечать за нее своей репутацией.

Кроме того, по его словам, сама энциклопедия будет лишь составной частью научно-образовательного портала. Помимо коротких словарных статей, на ресурсе будут другие формы подачи информации. «Также будет базовая энциклопедическая статья, статьи из региональных, отраслевых энциклопедий или из других источников, верифицированных нашей научной редакцией, которые более детально излагают эту тему. Также будет комплекс, который мы называем исследовательским, где будут публиковаться полемические материалы, дискуссии, новые статьи», — рассказал Кравец.

Для пользователей ресурса будет разработана многоуровневая система доступа — от обычного чтения статей для всех пользователей до участия в дискуссиях на уровне эксперта.