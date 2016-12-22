«Телефонные террористы» обзванивали ТЦ с номера пенсионерки из Балашихи

Анонимные звонки о минировании торговых центров в Москве совершались с номера телефона, который принадлежит пенсионерке из подмосковной Балашихи. Хакеры использовали его удаленно

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правоохранительным органам удалось установить владельца номера телефона, с которого 28 ноября поступали анонимные сообщения о минировании столичных торговых центров. Ею оказалась жительница Балашихи 1955 года рождения, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, доступ к номеру получили хакеры, использовавшие его удаленно.

Об этом также сообщил источник РБК в центральном аппарате МВД. Информацию подтвердил источник в полиции.

«Звонки от Ромашкиной В. поступали по поводу заложенных устройств в ТЦ «Старт» на Ленинградском проспекте, ТЦ «Хорошо» на Хорошевском шоссе, ТЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре, ТЦ «Звездочка» на Таганской улице, ТЦ «Капитолий» на Шереметьевской улице и ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов», — отметил источник. Сообщение о заложенном устройстве на Казанском вокзале поступило с таксофона на Комсомольской площади.

Технические возможности IP-телефонии позволяют совершать телефонные звонки от имени сторонних абонентов, говорит источник в полиции. «Для лжеминирования злоумышленники часто пользуются персональными данными простых людей», — отметил он.

Собеседник «РИА Новости» уточнил, что звонили злоумышленники и с других номеров, зарегистрированных не только в России. Часть владельцев установить пока не удалось.

Накануне из-за звонков о минировании были эвакуированы несколько тысяч человек из целого ряда московских торговых центров. По всем случаям МЧС провело проверки, но не обнаружило подозрительных предметов.

Источники РБК, близкие к ФСБ, предположили, что атака «телефонных террористов» связана с ситуацией в районе Керченского пролива, а звонки посредством IP-телефонии шли с территории Украины.

В спецслужбах выяснили, что атаки проводятся при помощи специальных бот-программ, которые в автоматическом режиме осуществляют рассылку интернет-сообщений и делают звонки с угрозами террористических актов. Подобные программы были созданы хакерами из Польши.

В 2017 году в России был зафиксирован всплеск ложных сообщений о минированиях. Большая их часть стала результатом централизованной атаки с использованием IP-телефонии, писал ранее РБК. Кроме того, звонили школьники и психически неуравновешенные люди, рассказали РБК источники в спецслужбах.