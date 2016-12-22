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Глава Якутии поддержал протест против нетрадиционного самовыражения
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Глава Якутии поддержал протест против нетрадиционного самовыражения
Общество, 12:55
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Глава Якутии поддержал протест против нетрадиционного самовыражения
Жители Якутии, по словам Айсена Николаева, имеют полное право выразить протест против нетрадиционного самовыражения артистов. В то же время глава региона заверил, что власти Якутии непричастны к отмене концерта рэпера Элджея
Айсен Николаев  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Рэпер Элджей самостоятельно принял решение об отмене концерта в Якутии, власти республики к этому не​причастны и не запрещали музыканту выступать перед поклонниками. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев, передает «РИА Новости».

По его словам, музыкант принял решение не проводить концерт, «оценив якобы поступавшие ему письма, какие-то угрозы». Он подчеркнул, что в случае, если бы концерт состоялся, власти бы поспособствовали усилению мер безопасности.

Одновременно с этим Николаев отметил, что если артист выражается «достаточно спорно», то он должен понимать, что реакция общества на его творчество может быть негативной.

«Если артист самовыражается в нетрадиционной форме, то он должен понимать, что население таких традиционных взглядов, как у нас в Якутии, имеет полное право выразить протест против такого самовыражения», — заметил глава республики.

В Якутске отменили концерт рэпера Элджея
Общество

Концерт Элджея в Якутске должен был состояться 28 ноября в рамках его тура Notorious Tour (Episode 2). За день до концерта представитель организаторов выступления объявил об отмене концерта. По его словам, такое решение было принято «по обоюдному согласию артиста и организаторов».

26 ноября стало известно о том, что управление образования якутской администрации разослало дирекциям школ Якутска письма с рекомендацией не пускать школьников на концерт Элджея. С одним из таких обращений ознакомилось агентство ТАСС. В нем говорилось, что «репертуар исполнителя может вызвать у детей, в частности, желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь» или [желание] принять участие в азартных играх».

Автор: Анна Трунина.
Теги: Республика Саха (Якутия) , рэпер , концерт
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