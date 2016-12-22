В Якутске отменили концерт рэпера Элджея

Концерт рэпера Элджея в Якутске не состоится «из-за угрозы срыва мероприятия». Об этом ТАСС сообщил представитель организаторов выступления исполнителя. Концерт должен был состояться 28 ноября.

Мероприятие, по словам собеседника агентства, было отменено «по обоюдному согласию артиста и организаторов».

26 ноября стало известно о том, что дирекциям школ Якутска письма с рекомендацией не допускать школьников на концерт Элджея в городе направило управление образования администрации Якутска. В одном из таких посланий, с которым удалось ознакомиться ТАСС, говорилось, что ​«репертуар исполнителя может вызвать у детей, в частности, желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь» или же «[желание] принять участие в азартных играх».

В сентябре Элджей вместе с рэпером Хаски, а также группами «Хлеб» и Animal Джаz вошел в список «деструктивных музыкальных групп», который составили родители нижегородских подростков. Тогда они, как писала газета «Коммерсантъ», направили в шесть государственных инстанций обращение с просьбой провести проверку деятельности концертного зала Milo concert hall в городе и запретить проведение там почти 20 концертов. Музыку исполнителей, перечисленных в составленном ими в списке, нижегородские родители сочли «недопустимыми с точки зрения морали и нравственности​».

После этого под запрет в Нижнем Новгороде по требованию прокуратуры региона попали концерты Элджея и еще четырех исполнителей. Такое решение, как поясняли в надзорном ведомстве, было связано с тем, что, согласно афишам, мероприятия были предназначены для аудитории старше 12 либо 16 лет. Однако несмотря на это в композициях музыкантов, чьи концерты были отменены, содержится «нецензурная брань, а также иная запрещенная для распространения среди детей информация, в том числе способная вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества», отмечали в прокуратуре.