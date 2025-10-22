 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Пороговые значения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) предложили повысить по шести предметам для поступления в вузы на 2026 и 2027 учебные годы. Проект приказа опубликовало Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) для общественного обсуждения.

Изменения затронут:

  • историю — баллы повысят с 36 до 40;
  • иностранный язык — с 30 до 40 баллов;
  • физику — планка вырастет с 39 до 41 балла;
  • химию и биологию — с 39 до 40 баллов;
  • информатику — с 44 до 46 баллов.

Минимальные баллы по русскому языку (40), профильной математике (40), обществознанию (45), географии (40) и литературе (40) сохранятся на прежнем уровне.

Гуманитариев и юристов предложили обязать сдавать ЕГЭ по истории
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В пояснительной записке говорится, что минимальное количество баллов по ЕГЭ скорректировали «с целью повышения качества образования». «Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих», — отмечается в пояснительной записке.

Также 22 октября Минобрнауки предложило включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступающих на социально-гуманитарные направления. Нововведения коснутся специальностей «Таможенное дело», «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью», «Издательское дело», «Социология», «Сервис», «Конфликтология» и других. Приказ вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2029-го.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Минобрнауки ЕГЭ минимальные баллы Школа вузы
