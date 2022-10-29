В Подмосковье загорелся цех по производству креветок

МЧС: в Подмосковье на площади 2,4 тыс. кв. м загорелся цех по производству креветок

Изначально пожар начался на кровле цеха, расположенного в промзоне в Дмитрове. К тушению пожара привлечено 86 человек и 29 единиц техники, уточнили в МЧС

В подмосковном Дмитрове горит цех по производству креветок на площади 2,4 тыс. кв. м, ранг пожара повышен до второго. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в «Телеграме».

«Цех по производству креветок горит в Московской области. <...> К месту направлена лаборатория для замера наличия вредных примесей в окружающем воздухе. К тушению пожара привлекаются 86 чел. и 29 ед. техники», — сказано в сообщении.

Как уточнили в МЧС, пожар начался на кровле цеха, расположенного в промзоне в Дмитрове. Информация о пострадавших не поступала.

В сентябре в Подмосковье пожар произошел на складе с пластиковой крошкой в Волоколамске, огонь распространился на 2,5 тыс. кв. м. В начале августа возгорание произошло на складе маркетплейса Ozon в Истре, огонь охватил 55 тыс. кв. м при общем размере здания в 76 тыс. кв. м, у здания рухнула крыша.



Пожар удалось потушить только спустя сутки, к тушению привлекали два вертолета и поезд. Пострадали 11 человек, еще двоих доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.



Следственный комитет назвал в качестве возможных причин возгорания короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварке и неосторожное обращение с источниками тепла. Ведомство возбудило дело по статье об оказании небезопасных услуг.