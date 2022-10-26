Пожар на складе строительных материалов в Петербурге локализовали

Video

Пожарные локализовали возгорание на складе строительных материалов в Колпинском районе Санкт-Петербурга, передает пресс-служба регионального управления МЧС.

«26 октября в 00:39 пожар локализован», — говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, на складе рухнула часть стены.

Пожар на складе в Петербурге начался вечером 25 октября около 20:40 по мск по адресу: поселок Металлострой, Северный проезд, д. 8. По данным МЧС, на складе площадью 24 тыс. кв. м и высотой 12 м загорелись строительные материалы. Площадь самого пожара сначала составляла 6 тыс. кв м, затем она выросла до 12 тыс. кв. м. Ранг пожара также увеличили со второго до третьего. Данных о пострадавших нет.