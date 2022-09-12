В Подмосковье загорелся склад с пластиковой крошкой

Площадь возгорания в Волоколамске достигала 2500 квадратных метров

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В Московской области произошел пожар на складе с пластиковой крошкой. Как сообщило региональное МЧС, на момент локализации возгорания его общая площадь достигла 2500 кв. м.

В ведомстве уточнили, что горело как складское помещение на Северном шоссе в Волоколамске, так и продукция на открытой площадке. К тушению пожара были привлечены 45 человек и 16 единиц техники.

Пострадавших в результате пожара нет. В МЧС не уточнили, кому принадлежал склад и каковы причины возгорания.

Ранее в подмосковном управлении МЧС предупреждали о риске возникновения пожаров в регионе из-за сухой и ветреной погоды. Жителям Подмосковья советовали соблюдать требования пожарной безопасности и по возможности ограничить выходы на природу.