МВД уточнило статус водительских прав образца ДНР, ЛНР и Украины

Водительские удостоверения, выданные компетентными органами Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины можно использовать на территории России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли жители новых регионов России пользоваться водительскими правами, выданными им ранее уполномоченными органами, Волк сослалась на пункт 12 статьи 25 федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», согласно которому «лица, постоянно или временно проживающие, либо временно пребывающие на территории РФ, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых на основании национальных или международных водительских удостоверений».

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