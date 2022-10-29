«Коммерсантъ» узнал, что сообщник Захарченко просил убежище в Черногории

Экс-полковник ФСБ Дмитрий Сенин в розыске с 2017 года: следствие считает, что он был посредником при получении взятки Дмитрием Захарченко, которого приговорили к 16 годам. Сенин задержан в Черногории, Москва требует выдать его

Фото: Wolfgang Thieme / ZB / Global Look Press

Генпрокуратура России попросила власти Черногории выдать бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина, подозреваемого в дезертирстве (ч. 1 ст. 338 УК) и посредничестве в двух взятках в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК), пишет «Коммерсантъ».

В России Сенина объявили в розыск еще в 2017 году. Как пишет газета, считалось, что он, выйдя из здания ФСБ в Москве, уехал на машине в Грузию и находился там. Экс-полковника обвиняют, в частности, в том, что он выступал посредником между полковником ГУЭБиПК МВД Дмитрием Захарченко и владельцем сети ресторанов La Maree Мехди Дуссом при получении взяток. По двум делам о взятках Захарченко в 2019 году приговорили к 16 годам лишения свободы.

Сенин — муж сестры Захарченко. Он обвиняется в получении взяток в размере $800 тыс. и около 3,5 млн руб. от Дусса в интересах своего зятя. В марте 2019 года суд обратил в доход государства имущество Сенина общей стоимостью 380 млн руб.

Этой весной Сенина начали заочно судить в 235-м гарнизонном военном суде, но процесс прервался после того, как его арестовали в Черногории. По данным «Коммерсанта», бывший полковник прилетел в страну к семье (вероятно, из Казахстана), использовав документы на другую фамилию. У пограничников вызвали подозрения паспортные данные, а после проверки выяснилось, что его приметы совпадают с указанными в базе «Интерпола».

По данным источников «Коммерсанта», Сенин отказался добровольно вернуться в Россию, поэтому решение будет принимать суд в Черногории. По совету местных адвокатов экс-полковник попросил власти предоставить ему убежище, заявив, что на родине его преследуют по политическим мотивам. Генпрокуратура заверила Подгорицу, что это не так и что в российском СИЗО он будет находиться в условиях, соответствующих европейским.

В июле российская Генпрокуратура сообщила, что после начала спецоперации на Украине взаимодействие по вопросам экстрадиции с большинством европейских стран сошло на нет. По данным ведомства, западные коллеги объясняют отказ выдавать преступников опасениями насчет того, будут ли соблюдаться права этих людей, а также риском политического преследования российскими властями.