Генпрокуратура сообщила об отказе Европы выдавать России преступников

Число таких случаев в марте-мае достигло 43, тогда как в январе-феврале Москва получила лишь четыре отказа. Ведомство осудило политизацию антикриминального сотрудничества и заявило о русофобии «запредельного уровня»

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Взаимодействие Генпрокуратуры России по вопросам экстрадиции с большинством европейских стран после начала спецоперации на Украине сошло на нет, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве. Там рассказали, что в марте-мае текущего года получили 43 отказа в выдаче запрашиваемых лиц — обвиняемых и осужденных россиян.

Одна лишь Германия за это время отказалась выдать 13 обвиняемых в совершении преступлений общеуголовной направленности. В их числе Михаил Голиков, осужденный в 2016 году за совершение убийства и разбой (ст. 105 и 162 УК). Он сбежал за границу после замены в прошлом году оставшейся части наказания на принудительные работы. В декабре 2021 года суд в Дюссельдорфе принял решение об экстрадиции Голикова, но спустя месяц после начала спецоперации на Украине МИД ФРГ признал выдачу невозможной. Аналогичная ситуация произошла с Аднаном Нагаевым, осужденным на 5,5 года за покушение на незаконный сбыт наркотиков (ст. 30 и 228.1).

Власти Австрии отказались выдать России экс-директора саранского модельного агентства «Лель» Светлану Титову, которой на родине вменяют организацию занятий проституцией и вовлечение в проституцию несовершеннолетних (ст. 241 и 240), а также обвиняемого в преднамеренном банкротстве (ст. 196) и хищении (ч. 4 ст. 159) бывшего совладельца заводов «Актис» и «Эскорт» Владимира Базияна. Вена объяснила свое решение неуверенностью в соблюдении Россией прав Титовой и Базияна.

Великобритания 8 марта сослалась на те же причины, решив не выдавать России бывшего гендиректора «Межригеонсоюзэнерго» Юрия Шульгина, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве (ст. 210 и 159).

Италия признала политическим выдвинутое российскими властями обвинение в мошенничестве в особо крупном размере основателю Польского театра в Москве — гражданину Украины Евгению Лавренчуку.

Чехия в конце марта отказалась экстрадировать гражданина по фамилии Сергеев, обвиняемого в особо крупной краже. Суд объяснил это «изменением обстоятельств после вторжения России на Украину».

Для сравнения за первые два месяца 2022 года Москва получила лишь четыре отказа, и все они были связаны с объективными причинами, теперь же многие государства не скрывают политической мотивированности своих решений, отметили в ведомстве.

Кроме того, прокуратуры Бельгии, Словакии и Словении уведомили Генпрокуратуру России о прекращении взаимодействия в области правоохранительного содействия.

«Проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого запредельного уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности», — заявили в Генпрокуратуре. Там считают, что такие решения «приводят к уходу от ответственности лиц, совершивших преступления, в том числе убийц, насильников и воров», а политизация сотрудничества между государствами в этой сфере пойдет на пользу «лишь международному криминалу, эффективный отпор которому невозможен без равноправного взаимодействия всех стран».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью власти называют «демилитаризацию и денацификацию» страны. США, Великобритания, страны Евросоюза и другие государства осудили действия Москвы. Украина ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Москвой.