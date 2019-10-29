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Центр Севастополя остался без света
По данным «Вестей», из-за аварии на высоковольтной линии без электроснабжения остались десять улиц города — от улицы Мечникова до Керченской и Володарского
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Из-за аварии на высоковольтной линии центр Севастополя оказался отключен от света. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Севастопольэнерго».

В результате оказался «отключен центр города», заявили в компании. Собеседник агентства в компании не уточнил, сколько именно человек отключено, добавив, что без электроснабжения остался «большой участок».

Как следует из карты отключений электроэнергии, опубликованной изданием «Вести. Севастополь», света нет на улице Мечникова в районе Севастопольского цирка и Ледового дворца, улице Генерала Крейзера, где находится церковь Христа Спасителя, улице Людмилы Павличенко в районе Петропавловского собора и сквера Кирилла и Мефодия, а также на улицах Новороссийская, Адмирала Октябрьского, Пушкина, Одесской, Керченской и Володарского.

«Небольшая поломка была, она уже устранена, со светом всё нормально», — заявили РБК в пресс-службе ООО «Севастопольэнерго».

В середине июня 2018 года электричество пропало во всем Крыму, на полуострове также возникли проблемы с сотовой связью. Источник РБК, близкий к одному из федеральных министерств, сообщал, что причиной отключения света на всей территории Крыма и в Севастополе стало возгорание на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае.

Авторы: Кристина Астафурова, Алена Прохоренко
Теги: Севастополь, отключение электричества
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