Центр Севастополя остался без света

По данным «Вестей», из-за аварии на высоковольтной линии без электроснабжения остались десять улиц города — от улицы Мечникова до Керченской и Володарского

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Из-за аварии на высоковольтной линии центр Севастополя оказался отключен от света. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Севастопольэнерго».

В результате оказался «отключен центр города», заявили в компании. Собеседник агентства в компании не уточнил, сколько именно человек отключено, добавив, что без электроснабжения остался «большой участок».

Как следует из карты отключений электроэнергии, опубликованной изданием «Вести. Севастополь», света нет на улице Мечникова в районе Севастопольского цирка и Ледового дворца, улице Генерала Крейзера, где находится церковь Христа Спасителя, улице Людмилы Павличенко в районе Петропавловского собора и сквера Кирилла и Мефодия, а также на улицах Новороссийская, Адмирала Октябрьского, Пушкина, Одесской, Керченской и Володарского.

«Небольшая поломка была, она уже устранена, со светом всё нормально», — заявили РБК в пресс-службе ООО «Севастопольэнерго».

В середине июня 2018 года электричество пропало во всем Крыму, на полуострове также возникли проблемы с сотовой связью. Источник РБК, близкий к одному из федеральных министерств, сообщал, что причиной отключения света на всей территории Крыма и в Севастополе стало возгорание на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае.