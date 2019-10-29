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«Росатом» раскрыл данные о роли немецких ученых в ядерном проекте СССР
«Росатом» рассекретил анкеты шести немецких физиков, которые участвовали в атомном проекте СССР, а также распоряжение о вывозе из Германии аппаратуры, материалов и справочников для работы над атомной бомбой
Густав Герц (Фото: Claus Hampel / AP)

«Росатом» опубликовал новую порцию засекреченных документов, связанных с началом развития ядерной индустрии СССР. Госкорпорация показала анкеты немецких специалистов, которые сначала занимались разработкой атомного оружия при Адольфе Гитлере, а затем помогали создать атомную бомбу советским ученым. Документы опубликованы на сайте госкорпорации.

Среди бумаг анкеты «специального назначения» шести немецких физиков — лауреата Нобелевской премии (за открытие законов соударения электрона с атомом) Густава Герца, Николауса Риля, Манфреда фон Арденне, Хайнца Позе, а также Геогрга Роберта Дёпеля. Эти анкеты на русском и немецком они заполняли в послевоенное время.

Кроме того, в архиве представлен приказ (от 26 декабря 1945 года) о вывозе оборудования и материалов из Германии для лаборатории Академии наук и спецметуправления (по урану) НКВД СССР. Распоряжение дал Лаврентий Берия, в то время глава НКВД.

Документ предписывал вывезти не только технику и материалы для разработки атомного оружия, но и справочную литературу. Так, книги изымали из Института имени кайзера Вильгельма, Берлинского института по ядерной физике.

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«Росатом» показал рассекреченный документ по первой ядерной бомбе СССР

В августе 1945 года по решению Иосифа Сталина был создан Специальный комитет по использованию атомной энергии. Его открыли через две недели после того, как США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Комитет, в задачи которого входило в том числе привлечение ученых для работы над атомным проектом, возглавил Берия.

В том же году немецких специалистов привезли в СССР. Год спустя был создан первый единый ядерный центр «Арзамас-16» в Нижегородской области (сейчас это закрытый город Саров). В 1947 году СССР создал первый атомный реактор, а через два года провел испытания атомной бомбы РДС-1 на полигоне в Семипалатинской области (Казахстан).

Николаус Рауль тогда же получил звание Героя Социалистического Труда, а также Сталинскую премию. В 1951-м ее присудили и Густаву Герцу, а Манфред фон Арденне становился лауреатом дважды — в 1947 и 1953 годах.

Теги: «Росатом», архивы, атомная бомба, СССР
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