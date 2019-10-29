«Росатом» раскрыл данные о роли немецких ученых в ядерном проекте СССР

«Росатом» рассекретил анкеты шести немецких физиков, которые участвовали в атомном проекте СССР, а также распоряжение о вывозе из Германии аппаратуры, материалов и справочников для работы над атомной бомбой

Густав Герц (Фото: Claus Hampel / AP)

«Росатом» опубликовал новую порцию засекреченных документов, связанных с началом развития ядерной индустрии СССР. Госкорпорация показала анкеты немецких специалистов, которые сначала занимались разработкой атомного оружия при Адольфе Гитлере, а затем помогали создать атомную бомбу советским ученым. Документы опубликованы на сайте госкорпорации.

Среди бумаг анкеты «специального назначения» шести немецких физиков — лауреата Нобелевской премии (за открытие законов соударения электрона с атомом) Густава Герца, Николауса Риля, Манфреда фон Арденне, Хайнца Позе, а также Геогрга Роберта Дёпеля. Эти анкеты на русском и немецком они заполняли в послевоенное время.

Кроме того, в архиве представлен приказ (от 26 декабря 1945 года) о вывозе оборудования и материалов из Германии для лаборатории Академии наук и спецметуправления (по урану) НКВД СССР. Распоряжение дал Лаврентий Берия, в то время глава НКВД.

Документ предписывал вывезти не только технику и материалы для разработки атомного оружия, но и справочную литературу. Так, книги изымали из Института имени кайзера Вильгельма, Берлинского института по ядерной физике.