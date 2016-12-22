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Минфин назвал самообороной стрельбу своего сотрудника в соседа
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Минфин назвал самообороной стрельбу своего сотрудника в соседа
Общество, 14:32
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Минфин назвал самообороной стрельбу своего сотрудника в соседа
Замглавы одного из департаментов Минфина открыл стрельбу из травматического оружия для защиты здоровья беременной супруги, заявили в ведомстве
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Заместитель директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина​ Павел Ефимов выстрелил из травматического пистолета в своего соседа в целях самообороны. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

У Ефимова был долговременный бытовой конфликт с постоянными жильцами дома, где он снимает однокомнатную квартиру. Соседи нападали на его беременную супругу «из-за того, что она паркуется на местах, предназначенных, по мнению постоянно проживающих жителей дома, только для их автомобилей», заявили в ведомстве.

Травматическое оружие чиновник применил «с целью самообороны для защиты жизни и здоровья беременной супруги на позднем сроке беременности от нападения троих нетрезвых граждан, спровоцировавших конфликт», добавили в ведомстве. По информации Минфина, Ефимов не был задержан и находится дома на больничном: он получил перелом носа и множественные ушибы.

Чиновника Минфина задержали за стрельбу в Москве
Общество

По его заявлению полиция проводит проверку по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), сказано в сообщении.

Инцидент со стрельбой из травматического оружия произошел на прошлой неделе на Измайловском шоссе в Москве. Пострадавшим оказался сотрудник компании «Спецлитмаш», которого доставили в ГКБ имени братьев Бахрушиных с ранением в область грудной клетки.

Агентство «Москва» ранее указывало со ссылкой на свой источник, что Ефимов дважды выстрелил в своего оппонента из пистолета «Оса», попав ему не только в грудную клетку, но и в правое предплечье. По данным собеседника агентства, в настоящее время чиновник Минфина находится под подпиской о невыезде.

Авторы: Павел Казарновский, Антон Фейнберг.
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