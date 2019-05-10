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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Максим Виторган объяснил свои слова о праздновании Дня Победы

Актер Максим Виторган написал в своем Instagram-аккаунте, что слова о Дне Победы «нам нечего праздновать» из его предыдущего поста относятся к «нам сегодняшним (после-послевоенным) и имеют в виду нашу вину перед нашими ветеранами».

Он заявил, что СМИ сознательно вырвали этот фрагмент из его фразы из контекста «ради хлесткого заголовка», и призвал «читать первоисточник». Виторган отметил, что нужно быть либо «сознательным подлецом», либо «совсем дураком», чтобы увидеть в его публикации неуважение к пережившим войну.

Также актер заявил, что поддерживает акцию «Бессмертный полк», но не парад и не разновидности фразы «можем повторить».

Общество
МВД сообщило о 10 млн участников «Бессмертного полка» во всей стране

В своем предыдущем посте Виторган написал, что День Победы — это праздник для тех, кто одержал ее, «выжил, выстрадал, вымучил», «для тех, кто терял родных и близких». «Для нас это день сочувствия, благодарности и памяти о том, что довелось пережить им. <…> Наша ответственность — не дать [этому] повториться», — считает он.

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В параде Победы, который прошел в Москве 9 мая, участвовали более 13,6 тыс. военнослужащих и 130 единиц техники. В столице также прошло шествие колонны «Бессмертный полк». По данным МВД, в патриотической акции по всей стране приняли участие более 10 млн человек.

Теги: День Победы
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