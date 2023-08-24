Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Контакт»

Виторган рассказал, что до него доходили слухи о решении вырезать из сериала «Контакт», что было сложно осуществить из-за значимости роли для сюжета. Данные о замене с помощью нейросетей он назвал «большой идеологической победой»

Максим Виторган (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Актер Максим Виторган оказался вырезан из сериала «Контакт», его лицо заменили на изображение, сгенерированное нейросетями (deepfake), его упоминание вырезали из титров. Внимание на это обратил телеграм-канал «Российское кино в топе».

На опубликованном скриншоте видно, что лицо Виторгана было изменено, но в нем угадываются черты лица артиста.

Создатели сериала в 2021 уже применяли технологию нейросетей для омоложения актера Павла Майкова. «Контакт» выходит на платформе Premier (Ранее ТНТ-Premier), принадлежащей «Газпром-медиа». Ситуацию прокомментировал сам Виторган в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), отметив, что сам информацию не проверял.

«До меня также доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда насовсем <...>, но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль. Но! Мы не привыкли отступать и экономить деньги «Газпрома», — написал Виторган.

Он иронично назвал произошедшее большой «художественной и идеологической победой».

Виторган раскритиковал решение о начале Россией военной операции на Украине в день начала полномасштабных боевых действий. В 2019-м году актер написал в Instagram, что День Победы — праздник для тех, кто одержал ее, «выжил, выстрадал, вымучил», «для тех, кто терял родных и близких», а для нашего времени — день сочувствия, благодарности и памяти о том, что довелось пережить им. <…> Наша ответственность — не дать [этому] повториться». После этого он столкнулся с критикой. Виторган в ответ заявил, что нужно быть либо «сознательным подлецом», либо «совсем дураком», чтобы увидеть в его публикации неуважение к пережившим войну. Он заверил в поддержке акции «Бессмертный полк», но подчеркнул, что не поддерживает парад и разновидности фразы «можем повторить».

Виторган добавил, что несколько лет назад «именно с этими руководителями» снялся в пилоте сериала «Ева, рожай!». «И приближалось время основных съемок. И «вдруг», и «по каким‑то причинам» (ох уж эти эвфемизмы!) это самое руководство потребовало меня заменить на другого артиста», — рассказал актер. Виторгана заменили на актера Анатолия Белого, который вскоре после съемок покинул Россию. «Ну то есть тоже победа», — добавил он.

Ранее вырезанными из сериалов оказывались и другие артисты, критически относшиеся к началу полномашстабных боев на Украине. В феврале из сериала «Мажор» вырезали 40-секундный эпизод с украинской певицей Верой Брежневой (настоящая фамилия — Галушка), она играла в нем камео. Сюжет серии без кадров с Брежневой терял смысл, отметила журналистка Ксения Собчак.

В том же месяце зрители заметили, что из повтора сериала «Домашний арест» на ТНТ, сценаристом и продюсером которого выступил Семен Слепаков (признан иноагентом), исчезла исполненная им песня «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым».