В Китае открыли самый высокий мост в мире. Видео

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая открыли мост через Большой каньон Хуацзян (также известен под названием «трещина Земли»), он стал самым высоким в мире, передает агентство «Синьхуа». Строительство заняло три года, высота над рекой составила 625 м, что сравнимо с высотой Шанхайской башни. Как отмечает South China Morning Post, в Гуйчжоу уже находится почти половина из 100 самых высоких мостов в мире.