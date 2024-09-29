Под Краснодаром автобус сгорел после столкновения с грузовиком

Грузовик выехал на встречку и столкнулся с автобусом, где ехали 49 человек — болельщики гандбольной команды. Водитель грузовой машины погиб, более 20 человек, в том числе водитель автобуса, пострадали

Video

В районе станицы Старокорсунской под Краснодаром столкнулись рейсовый автобус и грузовик, который выехал на полосу встречного движения, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара.

«Произошло столкновение с последующим возгоранием. К ликвидации пожара привлечены от РCЧC 35 человек личного состава, девять единиц техники, от МЧС России 15 человек личного состава, четыре единицы техники», — сообщили власти.

Водитель грузовика, по предварительным данным, погиб. Пострадали около 20 человек, в том числе три ребенка и водитель автобуса. Девять госпитализированы, четверо - в тяжелом состоянии. Оперштаб сообщает, что у пострадавших травмы и ожоги разной степени, на месте ДТП работают 12 бригад скорой помощи.

Всего в автобусе было 49 человек — болельщики гандбольной команды. Как уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, речь идет о команде «Виктор» из Ставрополя, которая играла в Краснодаре с местным клубом СКИФ. По его словам, болельщики смогли покинуть салон автобуса до того, как он загорелся. Те, кто не пострадал, вернутся домой на других автобусах, на которых едут команда и остальные болельщики.

Сообщение о столкновении поступило в полицию в 19:45. В 21:20 МЧС сообщило, что пожар на месте аварии полностью ликвидировали.

17 сентября в Норильске столкнулись грузовик «Скания» и «УАЗ» — он выехал на встречку. В результате погибли водитель и четверо пассажиров «УАЗа», троих доставили в больницу, за медпомощью обратился также водитель фуры.