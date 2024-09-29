На Камчатке в ДТП со скорой помощью погибли два человека

Фото: Прокуратура Камчатского края

На федеральной трассе в Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека и еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Камчатскому краю.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Infiniti FX5 попытался избежать столкновения со впереди идущей машиной и выехал на разделительную полосу. По ней с включенными спецсигналами ехала машина скорой помощи.

В результате два транспортных средства столкнулись, автомобиль скорой помощи отбросило на встречную полосу, где тот врезался в Toyota Ractis.

Водитель Toyota и пациент скорой помощи погибли. Пострадали водитель скорой помощи, два фельдшера и сопровождавший пациента гражданин, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным краевой прокуратуры, ДТП произошло в районе ул. Академика Королева.

В конце августа ДТП со скорой помощью произошло в Уфе. Тогда пострадали четыре человека, троих госпитализировали.