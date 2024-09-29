На Камчатке в ДТП со скорой помощью погибли два человека
На федеральной трассе в Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека и еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Камчатскому краю.
По данным ГИБДД, водитель автомобиля Infiniti FX5 попытался избежать столкновения со впереди идущей машиной и выехал на разделительную полосу. По ней с включенными спецсигналами ехала машина скорой помощи.
В результате два транспортных средства столкнулись, автомобиль скорой помощи отбросило на встречную полосу, где тот врезался в Toyota Ractis.
Водитель Toyota и пациент скорой помощи погибли. Пострадали водитель скорой помощи, два фельдшера и сопровождавший пациента гражданин, их госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данным краевой прокуратуры, ДТП произошло в районе ул. Академика Королева.
В конце августа ДТП со скорой помощью произошло в Уфе. Тогда пострадали четыре человека, троих госпитализировали.
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