В Норильске в ДТП с грузовиком погибли пять человек
Пять человек погибли в результате ДТП в Норильске, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба регионального МВД.
По предварительным данным, 17 сентября в 18:30 (14:30 мск) на трассе Норильск — Алыкель водитель автомобиля «УАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания».
Водитель и четверо пассажиров «УАЗа» погибли на месте, троих доставили в больницу, за медпомощью обратился также водитель «Скании».
В полиции добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ДПС осуществляют реверсивное движение на этом участке дороги.
«По результатам работы на месте происшествия следователями будет возбуждено уголовное дело по ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении.
14 сентября на дороге Березники — Чкалово произошла авария с участием автобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался автобус.
В результате столкновения травмы получили восемь человек, среди которых есть ребенок. В Следкоме по Пермскому краю сообщили о начале проверки по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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