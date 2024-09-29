В одном из районов Рязанской области ввели ЧС из-за природного пожара
В Спасском районе Рязанской области вводится режим ЧС из-за ландшафтного пожара, который уничтожил десять построек, сообщил губернатор региона Павел Малков.
«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС. На данный момент в результате пожара в н.п. Воскресеновка уничтожены семь нежилых домов и три дома сезонного проживания. К ликвидации пожара привлечены 87 человек и 33 единицы техники», — сообщил он. В тушении также примет участие вертолет Ми-8.
В Ижевском «организовано окарауливание территории», заявили в МЧС России.
Помимо Спасского района сложная ситуация в Шиловском и Рязанском районах, уточнил глава региона. По его словам, возгорания происходят из-за того, что сильный ветер, который держится в области последние три дня, вызывает обрывы электропроводов, сухая трава загорается от искр, ветер распространяет огонь.
Спасский район расположен на востоке региона, рядом с Пензенской областью. Шиловский район находится западнее него, ближе к Рязани. Рязанский охватывает сам город почти в кольцо.
МЧС ранее сообщило, что за прошедшие сутки в Рязанской области было потушено 62 ландшафтных пожара, охвативших 140 га. В их ликвидации участвовали более 200 специалистов и почти 100 единиц техники, борьбу с огнем вели при сильном и порывистом ветре.
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