В Барнауле загорелась мебельная фабрика
В Барнауле произошел пожар на мебельном комбинате, сообщает МЧС, его площадь составила 1 тыс. кв. м.
Шестиэтажное здание находится на улице Попова. «Комсомольская правда в Барнауле» пишет, что огонь охватил третий, четвертый и пятый этажи, дым виден из разных частей города.
На месте работают семь звеньев газодымозащитной службы МЧС, развернуты три боевых участка тушения, также задействован пожарный поезд. Из здания спасли одного человека. О причинах пожара пока не сообщается.
Издание «Алтапресс» отмечает, что в доме по адресу ул. Попова, 179Б находятся 26 организаций.
Летом крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Нижнем Новгороде, его площадь достигала 1,2 тыс. кв. м. По данным портала NN.ru, в здании не было системы противопожарной защиты. О пострадавших не сообщалось.
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