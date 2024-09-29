В Барнауле загорелась мебельная фабрика

Загорелось шестиэтажное здание мебельного комбината, огонь охватил 1 тыс. кв. м. К тушению привлекли пожарный поезд

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В Барнауле произошел пожар на мебельном комбинате, сообщает МЧС, его площадь составила 1 тыс. кв. м.

Шестиэтажное здание находится на улице Попова. «Комсомольская правда в Барнауле» пишет, что огонь охватил третий, четвертый и пятый этажи, дым виден из разных частей города.

На месте работают семь звеньев газодымозащитной службы МЧС, развернуты три боевых участка тушения, также задействован пожарный поезд. Из здания спасли одного человека. О причинах пожара пока не сообщается.

Издание «Алтапресс» отмечает, что в доме по адресу ул. Попова, 179Б находятся 26 организаций.

Летом крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Нижнем Новгороде, его площадь достигала 1,2 тыс. кв. м. По данным портала NN.ru, в здании не было системы противопожарной защиты. О пострадавших не сообщалось.