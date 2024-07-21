Пожар на мебельной фабрике в Нижнем Новгороде потушили
Пожар на мебельной фабрике в Нижнем Новгороде, который произошел накануне, 20 июля, полностью потушили, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Пожар начался вечером 20 июля на мебельном производстве на улице Нахимова. Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. Тем же вечером возгорание локализовали.
По данным NN.ru, пожар начался около 19:11 по местному времени (совпадает с мск) в одноэтажном здании по адресу улица Нахимова, д. 13. Огонь вспыхнул на досках, которые хранились на складе, сообщили изданию в экстренных службах.
Как сообщает портал, территория предприятия принадлежит компании АО «РУМО», арендатор — ООО «ДИВО ВУД». Общая площадь производства — 1,8 тыс. кв. м.
В здании, где произошел пожар, расположено представительство ООО «Диво Вуд», компания специализируется на столярных работах, слежует из данных «2ГИС».
Как утверждает NN.ru, в здании отсутствовала система противопожарной защиты. В результате пожара, по данным портала, никто не пострадал.
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