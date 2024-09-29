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Общество ,  
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SuperJob рассказал об изменении отношения работодателей к кандидатам 50+

Работодатели в условиях кадрового голода стали более лояльно относиться к соискателям старше 50 лет, особенно в регионах. 40% работодателей в Москве берут на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 27% — на отдельные должности

Работодатели в условиях острого дефицита на рынке труда все чаще стали отказываться от лишних барьеров при найме и более лояльно относиться к соискателям старше 50 лет, следует из исследования SuperJob (есть у РБК).

Так, резюме претендентов на руководящие посты в Москве составляют 32% от общего количества резюме мужчин и 14% от резюме женщин 50+. 40% столичных работодателей берут на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 27% — на отдельные должности.

Как отметили в пресс-службе SuperJob, сейчас российский рынок труда находится под серьезным влиянием демографических процессов, которые привели к кадровому голоду в экономике.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

«Подбор персонала крайне усложнился: найти людей как никогда трудно, а потому долго и дорого. Встраиваясь в новую реальность, работодатели реализуют две стратегии: во-первых, больше ресурсов вкладывают в удержание персонала; во-вторых, расширяют воронку найма за счет работы с молодыми и возрастными соискателями», — пояснили там.

В регионах, где кадровый дефицит ощущается острее, более лояльны к соискателям пенсионного возраста: по России в целом 44% работодателей готовы принимать на работу пенсионеров, еще 30% берут таких кандидатов на отдельные позиции. Чаще всего это вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

Среди наиболее популярных должностей у москвичей старше 50 лет — инженер (зарплатные ожидания: 120 тыс. — 350 тыс. руб.), менеджер по продажам (у мужчин 120 тыс. — 320 тыс. руб., у женщин 90 тыс. — 200 тыс. руб.), учитель (90 тыс. — 150 тыс. руб.), врач (150 тыс. — 350 тыс. руб.).

«Если рассматривать средние рыночные зарплатные ожидания специалистов различных профессиональных групп, то видно, что если раньше их пик чаще всего приходился на возраст 30—39 лет, то сейчас и 40—49-летние кандидаты стали реже демпинговать на рынке труда и столь же часто рассчитывают на достойную зарплату», — отмечается в исследовании.

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