Названы наиболее востребованные работники в логистике

Наиболее востребованными работниками в логистической сфере в сентябре 2024 года оказались водители грузовых автомобилей. В Москве работодатели готовы предложить им зарплату до 280 тыс. руб.

Наиболее востребованными работниками в транспортно-логистической сфере в сентябре 2024 года оказались водители грузовых автомобилей, комплектовщики, водители погрузчиков, кладовщики и грузчики, следует из исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть у РБК).

Количество вакансий в этой отрасли за год выросло на 12%, количество резюме — на 14%, несмотря на это, по-прежнему наблюдается значительный дефицит кадров, указывают авторы исследования. Сфера «Логистика, транспорт, склад, ВЭД» входит в топ-5 отраслей с наиболее высокой потребностью в работниках, занимая 4-е место (в первой тройке — промышленность, производство; строительство, проектирование, недвижимость; ретейл). Пятое место занимает сфера «IT, интернет, связь, телекоммуникации».

В Москве работодатели готовы предложить водителям большегрузного транспорта (от 10 т) в среднем 170 тыс. руб. на руки (без учета бонусов, дополнительных льгот и компенсаций). За год средняя зарплата водителей выросла на 13%. Максимальный заработок составляет 280 тыс. руб.

«Такой уровень дохода ожидает водителей 20-тонников со стажем от 3 лет, опытом управления машинами с рефрижераторными установками либо опытом перевозки опасных грузов (свидетельство ДОПОГ)», — говорится в исследовании.

Речь также идет о тех, кто «буквально «живут за баранкой», т.е. постоянно находятся в междугородних/международных рейсах (без простоев)», отмечается в нем.

Средняя зарплата комплектовщика составляет 80 тыс. руб. (+7% за год), максимальная — 130 тыс. руб. Водитель погрузчика в среднем получает 95 тыс. руб. (+18%), максимально — 130 тыс. руб. Кладовщик может рассчитывать на среднюю зарплату в 85 тыс. руб. (+13), максимальную — 150 тыс. руб. Грузчик в среднем может зарабатывать 80 ты. руб. (+14), максимально — 120 тыс. руб.

Работники склада смогут получать от 100 тыс. руб. в месяц, если они знают адресную систему хранения и у них есть опыт работы с большим товарным ассортиментом и cистемой управления складом (WMS).