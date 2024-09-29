Самолет экстренно сел в Ульяновске из-за смерти пассажира в туалете

Мужчина ушел в туалет и долгое время не выходил. Бортпроводники решили открыть дверь — он был без сознания. Пассажиру стало плохо еще в аэропорту, но он решил лететь

Самолет, летевший из Москвы в Самару, экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира, пишет «КП — Ульяновск» со ссылкой на источник в аэропорту. Об этом также сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, мужчина почувствовал себя плохо еще в столичном аэропорту Внуково, пока ожидал посадку на рейс, но после оказания помощи решил не отменять полет.

В самолете ему снова стало плохо. Он ушел в туалет и долгое время не выходил. Бортпроводники решили открыть дверь. Пассажир был без сознания.

Лайнер вылетел из Внуково в 19:23, в 22:56 он должен был сесть в Самаре.

По информации РЕН ТВ, пассажир летел вместе с супругой, сыном и внуком. По предварительной данным, он скончался из-за проблем с сердцем.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Ульяновска, воздушное судно экстренно село в городе из-за «технической необходимости».

В марте самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из Бангкока в Красноярск из-за технической неисправности, и пассажирам пришлось ждать на борту. Один из них почувствовал себя плохо, позже он впал в кому и умер. СК возбудил дело.