Сломавшийся самолет Як-40 временно парализовал работу Внуково
Як-40, прилетевший в Москву из Вологды, заблокировал взлетно-посадочную полосу, из-за чего аэропорт Внуково временно был закрыт, сообщила Росавиация. У самолета, по предварительным данным, лопнул пневматик.
На борту находились 26 человек: четыре члена экипажа и 22 пассажира. Для освобождения ВПП от сломавшегося самолета аэропорт был временно закрыт, с 9:57 до 10:35 мск.
«В этот период на запасные аэродромы ушли два рейса, безопасность полетов — ключевой приоритет», — подчеркнули в Росавиации. С 10:35 Внуково работает в штатном режиме.
Пассажирский самолет Як-40 был разработан в СССР в 1960-х и насчитывал до 32 пассажирских мест в последних модификациях. Он производился на Саратовском авиационном заводе. Серийное производство было прекращено в 1981 году из-за перехода завода-изготовителя на производство Як-42.
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