Сломавшийся самолет Як-40 временно парализовал работу Внуково

У советского самолета лопнул пневматик после посадки, из-за чего тот заблокировал взлетно-посадочную полосу. Аэропорт закрывали на 40 минут

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Як-40, прилетевший в Москву из Вологды, заблокировал взлетно-посадочную полосу, из-за чего аэропорт Внуково временно был закрыт, сообщила Росавиация. У самолета, по предварительным данным, лопнул пневматик.

На борту находились 26 человек: четыре члена экипажа и 22 пассажира. Для освобождения ВПП от сломавшегося самолета аэропорт был временно закрыт, с 9:57 до 10:35 мск.

«В этот период на запасные аэродромы ушли два рейса, безопасность полетов — ключевой приоритет», — подчеркнули в Росавиации. С 10:35 Внуково работает в штатном режиме.