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В Таиланде умер россиянин, впавший в кому после задержки рейса

В Таиланде умер россиянин, впавший в кому после задержки рейса «Аэрофлота»
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из Бангкока в Красноярск из-за проблем с системой подачи кислорода, людям пришлось ждать на борту. Один пассажир почувствовал себя плохо, позже он впал в кому и умер. СК завел дело
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

В одной из больниц в Таиланде умер россиянин Сергей Напалков, который впал в кому после задержки рейса «Аэрофлота» Бангкок — Красноярск, сообщили ТАСС и «РИА Новости» его родственники.

Состояние мужчины ухудшилось во второй половине дня 29 марта. Врачи пытались реанимировать его, но не смогли. По словам жены Напалкова, российские дипломаты «поддерживают морально и оказывают необходимую помощь» его семье.

Самолет должен был вылететь из Бангкока в Красноярск 26 марта, но рейс задержали на сутки. По предварительным данным СК, в самолете отказала система подачи кислорода.

Пассажир впал в кому во время суточной задержки рейса из Таиланда
Общество
Фото:Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

Как сообщили в «Аэрофлоте», пассажирам пришлось провести на борту два часа, прежде чем их выпустили в аэропорт, в это время температура в салоне превышала 30 градусов. Одному из мужчин стало плохо, его жена сообщила бортпроводникам, что он страдает аритмией. Ему оказали первую помощь и предложили вызвать медиков, но супруги, утверждают в компании, отказались. Когда пассажиров начали высаживать, экипаж обратил внимание, что состояние пассажира ухудшилось; бортпроводники все же вызвали медиков, мужчину госпитализировали.

Телеграм-канал Mash сообщил со ссылкой на пассажиров, что им пришлось ждать не два, а четыре часа и во время простоя в салон не подавали кислород; всего, по данным канала, госпитализировали четырех человек. В «Аэрофлоте» это опровергли. В компании заявили, что в салоне работал кондиционер, пассажирам раздавали прохладительные напитки. По данным перевозчика, два человека обратились в медпункт аэропорта, но 27 марта они вылетели в Красноярск.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК завело уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Аэрофлот Бангкок Таиланд Красноярск кома Следственный комитет
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