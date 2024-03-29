В Таиланде умер россиянин, впавший в кому после задержки рейса
В одной из больниц в Таиланде умер россиянин Сергей Напалков, который впал в кому после задержки рейса «Аэрофлота» Бангкок — Красноярск, сообщили ТАСС и «РИА Новости» его родственники.
Состояние мужчины ухудшилось во второй половине дня 29 марта. Врачи пытались реанимировать его, но не смогли. По словам жены Напалкова, российские дипломаты «поддерживают морально и оказывают необходимую помощь» его семье.
Самолет должен был вылететь из Бангкока в Красноярск 26 марта, но рейс задержали на сутки. По предварительным данным СК, в самолете отказала система подачи кислорода.
Как сообщили в «Аэрофлоте», пассажирам пришлось провести на борту два часа, прежде чем их выпустили в аэропорт, в это время температура в салоне превышала 30 градусов. Одному из мужчин стало плохо, его жена сообщила бортпроводникам, что он страдает аритмией. Ему оказали первую помощь и предложили вызвать медиков, но супруги, утверждают в компании, отказались. Когда пассажиров начали высаживать, экипаж обратил внимание, что состояние пассажира ухудшилось; бортпроводники все же вызвали медиков, мужчину госпитализировали.
Телеграм-канал Mash сообщил со ссылкой на пассажиров, что им пришлось ждать не два, а четыре часа и во время простоя в салон не подавали кислород; всего, по данным канала, госпитализировали четырех человек. В «Аэрофлоте» это опровергли. В компании заявили, что в салоне работал кондиционер, пассажирам раздавали прохладительные напитки. По данным перевозчика, два человека обратились в медпункт аэропорта, но 27 марта они вылетели в Красноярск.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК завело уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании.
Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты
Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»
Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии
ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками
В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ
Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт
Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России
В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео
Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам