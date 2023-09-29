Что изменится в законах в октябре 2023 года

Новые экспортные пошлины, ужесточение правил выдачи ипотеки, повышение штрафов для уклонистов от явки в военкомат. Эти и другие законы, вступающие в силу в октябре, — в обзоре РБК

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Экспортные пошлины

С 1 октября правительство вводит временные гибкие экспортные пошлины на широкий круг товаров с привязкой к валютному курсу. Пошлина составит от 4% (при курсе доллара от 80 до 85 руб.) до 7% (при курсе выше 95 руб.). При 80 руб. за доллар и ниже она будет нулевой. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса. Мера направлена на защиту внутреннего рынка, отметили в правительстве.

Оклады госслужащих и силовиков

С 1 октября на 5,5% вырастут зарплаты сотрудников госорганов, не являющихся госслужащими.

На 10,5% будут увеличены оклады военных, силовиков, пожарных и таможенников.

Штрафы для уклонистов

1 октября вступит в силу закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Для граждан штраф составит от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (ранее — от 500 до 3 тыс. руб.). Также закон вводит штрафы за «неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». Для должностных лиц они составят от 60 тыс. до 80 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

В июле Владимир Путин также подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, но этот документ вступит в силу с 2024 года.

Принятие и лишение гражданства

26 октября вступит в силу новый федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». В нем перечислены преступления, за которые могут лишить гражданства. Среди прочего это действия, угрожающие национальной безопасности, фейки об армии и дискредитация вооруженных сил. Эти меры касаются тех, кто приобрел гражданство в результате признания гражданином на основании конституционного закона, международного договора или приема в гражданство.

Вместе с тем закон упрощает порядок получения гражданства для некоторых претендентов, например, граждан бывшего СССР и их детей и тех, у кого в России есть близкие родственники с гражданством.

Авторизация на «Госуслугах»

С 1 октября станет обязательной двухфакторная аутентификация на федеральном портале «Госуслуги». Это значит, что для доступа в личный кабинет система помимо пароля будет запрашивать дополнительное подтверждение — например, одноразовый код из СМС.

Ипотека

С 1 октября ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на фоне ускорения роста жилищного кредитования. ЦБ признает, что речь идет о «запретительном уровне». Наибольшие надбавки коснутся сегментов долевого строительства.

Подробно о том, кого коснутся ограничения, читайте в материале РБК.

Инвестиции

1 октября вступает в силу указание ЦБ, закрепляющее список ценных бумаг и производных финансовых инструментов, доступных только квалифицированным инвесторам. Это ценные бумаги, выпущенные в недружественных странах, бумаги, выплата дохода по которым проходит через инфраструктуру таких стран, и другие инструменты, а также российские расписки на акции компаний, размещенные на иностранных биржах из недружественных государств. Ранее ЦБ постепенно вводил ограничения на покупку бумаг из недружественных стран для «неквалов», сделав их полностью недоступными с начала 2023 года.

Маркировка пива

С 1 октября вступит в силу требование о маркировке пива и слабоалкогольных напитков в стеклотаре и полимерной упаковке.

Это следующий этап введения маркировки напитка: с апреля 2023 года она стала обязательной для производителей и импортеров пива в кегах. Для всех остальных видов упаковки правило вступит в силу с 15 января 2024 года. Маркировка дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж. Мера должна помочь сократить долю фальсификата и контрафакта.

Гаражи

1 октября вступает в силу закон о деятельности гаражных объединений, правах и обязанностях их участников. Документ определяет сами понятия «гараж», «гаражный комплекс» и «территория гаражного назначения» и впервые системно регулирует правовой статус собственников гаражей и машино-мест и их общего имущества.

«Теперь в законе будет дан четкий ответ: в гаражных объединениях будет общее имущество, владеть которым люди должны сообща. Никто не сможет стать собственником отдельной лестницы или ворот в гаражном комплексе», — пояснил соавтор документа, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Налог на сверхприбыль

С 1 октября по 30 ноября компании могут перечислить обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль — при этой опции ставка для них будет снижена с 10 до 5%. Владимир Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль в начале августа, документ вступит в силу с нового года. Он устанавливает налог для организаций, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателем за 2018–2019 годы. В случае перечисления обеспечительного платежа он будет засчитан в январе 2024 года как уплаченный налог. Бюджет рассчитывает получить за счет налога 300 млрд руб. в 2023 году.