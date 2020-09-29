Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 сентября

Жертвами пандемии стали более 1 млн человек, Собянин продлил каникулы, в России занято 89% отведенных под COVID коек, в Подмосковье число госпитализаций с COVID выросло на 45%; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,167 млн человек (плюс 8232 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 20 545 человек (плюс 160 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 952 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Действующий коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией в России заполнен на 89%, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам из 129 750 коек, развернутых для больных COVID, заняты 115 500.

Осенние школьные каникулы в Москве будут длиться не одну неделю, а две и начнутся одновременно во всех школах. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин из-за роста заболеваемости COVID-19 и традиционной осенней вспышки простудных заболеваний. В Москве за сутки зарегистрировали 2300 новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордным значением с 31 мая. В столице с 5 по 18 октября приостановят работу детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования.

Россия, вероятнее всего, достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, при реализации самого худшего сценария пик пандемии придется на начало ноября, уточнил он.

В Московской области количество госпитализированных людей с коронавирусной инфекцией за неделю увеличилось более чем на 45%, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Петербурге количество новых заражений в сутки превысило 250 случаев, последний раз на этом уровне заражаемость была в середине июля. Всего в городе диагностировали 42 745 случаев COVID-19.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 33,03 млн, из них более 996 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 33,37 млн человек, из них более 1 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,1 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,1 млн), на третьем — Бразилия (более 4,7 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 818 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Общее число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 1 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал эту цифру «ошеломляющей» и «ужасающей» вехой.

Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Южную Корею, после того как сделает прививку от коронавируса российской вакциной. Об этом он заявил во время телефонного разговора с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, сообщили в Сеуле.

Власти Азербайджана продлили карантин в стране до 2 ноября.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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