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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 сентября

Жертвами пандемии стали более 1 млн человек, Собянин продлил каникулы, в России занято 89% отведенных под COVID коек, в Подмосковье число госпитализаций с COVID выросло на 45%; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
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Умерли
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Умерли
0 (за сутки)
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0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,167 млн человек (плюс 8232 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 20 545 человек (плюс 160 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 952 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Действующий коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией в России заполнен на 89%, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам из 129 750 коек, развернутых для больных COVID, заняты 115 500.
  • Осенние школьные каникулы в Москве будут длиться не одну неделю, а две и начнутся одновременно во всех школах. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин из-за роста заболеваемости COVID-19 и традиционной осенней вспышки простудных заболеваний. В Москве за сутки зарегистрировали 2300 новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордным значением с 31 мая. В столице с 5 по 18 октября приостановят работу детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования.
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  • Россия, вероятнее всего, достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, при реализации самого худшего сценария пик пандемии придется на начало ноября, уточнил он.
  • В Московской области количество госпитализированных людей с коронавирусной инфекцией за неделю увеличилось более чем на 45%, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Петербурге количество новых заражений в сутки превысило 250 случаев, последний раз на этом уровне заражаемость была в середине июля. Всего в городе диагностировали 42 745 случаев COVID-19.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 33,03 млн, из них более 996 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 33,37 млн человек, из них более 1 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,1 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,1 млн), на третьем — Бразилия (более 4,7 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 818 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Общее число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 1 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал эту цифру «ошеломляющей» и «ужасающей» вехой.
  • Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Южную Корею, после того как сделает прививку от коронавируса российской вакциной. Об этом он заявил во время телефонного разговора с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, сообщили в Сеуле.
  • Власти Азербайджана продлили карантин в стране до 2 ноября.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
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