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Что изменится в российском законодательстве в октябре
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Что изменится в российском законодательстве в октябре
Общество, 09:16
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Что изменится в российском законодательстве в октябре
В октябре 2018 года в России вступают в силу законы и нормативные акты, которые касаются самых разных сфер жизни. Главные из них — в материале РБК
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Трудовые отношения

С 1 октября Роструд будет собирать отчеты о работниках предпенсионного возраста. Теперь в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, организации обязаны отправлять в ведомство сведения о численности работников предпенсионного возраста. Также организации будут предоставлять сведения о реализации мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста.

27 сентября Госдума одобрила пенсионную реформу в окончательном чтении. Закон предусматривает введение понятия «предпенсионный возраст» — пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

ЖКХ

С 1 октября 2018 года расширяется перечень сведений, размещаемых в Государственной информационной системе ЖКХ. Теперь в ГИС ЖКХ также будут представлены:

  • акты проверки готовности к отопительному сезону (периоду);
  • программа по проблемам обращения с твердыми коммунальными отходами и др.

Реклама

С 1 октября упрощаются отношения в сфере размещения наружной рекламы. Подать заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции можно через портал госуслуг. Получить разрешение также можно онлайн.

Подтверждение согласия собственника недвижимого имущества о размещении на нем рекламной конструкции (как и уведомление о своем отказе от дальнейшего использования разрешения, если заявитель не является собственником недвижимости), также может быть подано через портал госуслуг.

Регистрация актов гражданского состояния

1 октября будет создан Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Закон предусматривает не только порядок хранения сведений об актах гражданского состояния, но и определяет порядок предоставления сведений из реестра.

Также с 1 октября дату регистрации брака можно будет выбрать самостоятельно. Теперь государственная регистрация заключения брака осуществляется по истечении одного месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления.

Ценные бумаги

С 16 октября вводится в оборот новый вид эмиссионных ценных бумаг — структурные облигации. Под этим термином понимаются облигации, предусматривающие право их владельцев на гарантированное получение выплат по ценным бумагам.

​Госуслуги

С 18 октября вводится запрет на повторный отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не указанным в первоначальном отказе. Также государственным органам запрещается требовать у заявителя документы и информацию, отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов. В противном случае заявителю предоставляется возможность обратиться с жалобой на решения, а также действия или бездействие органа, предоставляющего государственную услугу; должностного лица, работника МФЦ и т.д.​

Автор: Галина Казакулова.
Теги: законодательство , Налоги , ЖКХ
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