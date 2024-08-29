Силовики накрыли канал продажи шпионских ручек и часов в Москве
Сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в продаже товаров для негласного получения информации, заявила спикер министерства Ирина Волк. Аппаратура была замаскирована под ручки, часы, наушники, пауэрбанки.
Они продавались без разрешения «посредством крупнейших маркетплейсов, а также в торговых павильонах на западе Москвы».
По делу задержан мужчина, который ранее был судим.
Силовики изъяли более 3 тыс. таких устройств и возбудили уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств (до четырех лет лишения свободы).
Определение шпионских устройств было уточнено в российском уголовном законодательстве в 2019 году. Под «специальными техническими средствами» понимаются приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещение, а также программное обеспечение, предназначенное для получения информации, ее хранения, обработки и передачи. При этом такие средства обеспечивают скрытое получение информации или доступ к ней без ведома владельца.
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