В Китае раскрыли сеть метеовышек-шпионов
Несколько компаний, имеющих связи с иностранными спецслужбами, занимались строительством анемометрических (метеорологических) вышек рядом с секретными объектами Китая и передавали конфиденциальную информацию за рубеж, пишет Global Times со ссылкой на заявление Министерства государственной безопасности КНР.
По данным издания, на горячую линию ведомства обратился житель прибрежного города с жалобой о незаконном строительстве метеовышки рядом с секретным объектом. Министерство госбезопасности Китая проверило эту информацию и выяснило, что анемометрическая башня имела возможность не только собирать сведения о погоде, но и анализировать и передавать иные данные. Ведомство «оперативно предотвратило утечку конфиденциальной информации», отмечает Global Times.
В другом случае, раскрытом министерством, вышку обнаружили рядом с научно-исследовательской базой, она вызвала подозрение у местных властей. После проверки выяснилось, что анемометрическая башня не прошла юридической регистрации и имела сложные маршруты передачи данных, что «создавало значительные риски для безопасности».
Анемометрическая вышка — это похожее на башню сооружение, которое используется для измерения скорости, направления ветра, а также других метеорологических показателей.
Министерство госбезопасности КНР предупредило, что подобные метеостанции не должны находиться рядом с военными объектами, в зонах, не открытых для внешнего наблюдения, а также на территории крупных строительных проектов, связанных с национальной безопасностью.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что США заподозрили Китай в шпионаже с помощью искусственного интеллекта. По данным издания, китайская разведка получает конфиденциальные сведения американских кадровиков, страховщиков, банков и других организаций для выявления шпионов под прикрытием и чиновников, имеющих доступ к секретной информации. Эти данные годами похищали хакеры из КНР и агрегировали с помощью ИИ для задач спецслужб, считает WSJ.
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