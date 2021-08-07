Эксперты выяснили, в каких городах реже всего заводят домашних животных

Фото: Владислав Шатило / РБК

Реже всего домашних животных в России заводят в Махачкале (Дагестан). Это следует из опроса, проведенного «Сбербанком» (есть в распоряжении РБК).

Из тех жителей Махачкалы, у кого есть домашние животные, 35% заводят котов, а 13% — собак. Также мало кошек заводят жители Владивостока (Приморский край) — 37%. При этом 28% опрошенных рассказали, что предпочитают собак.

В Казани и Оренбурге кошек предпочитают 39% владельцев домашних животных. Также в этих городах редко заводят собак — 21% и 22% соответственно.

Наибольшее количество кошек заводят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Ярославля — 47%. При этом в Москве и Ярославле чаще по сравнению с другими городами заводят собак — 30%. Однако наибольшее число владельцев собак в Петербурге — 31%.