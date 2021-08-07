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Эксперты выяснили, в каких городах реже всего заводят домашних животных

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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Реже всего домашних животных в России заводят в Махачкале (Дагестан). Это следует из опроса, проведенного «Сбербанком» (есть в распоряжении РБК).

Из тех жителей Махачкалы, у кого есть домашние животные, 35% заводят котов, а 13% — собак. Также мало кошек заводят жители Владивостока (Приморский край) — 37%. При этом 28% опрошенных рассказали, что предпочитают собак.

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В Казани и Оренбурге кошек предпочитают 39% владельцев домашних животных. Также в этих городах редко заводят собак — 21% и 22% соответственно.

Наибольшее количество кошек заводят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Ярославля — 47%. При этом в Москве и Ярославле чаще по сравнению с другими городами заводят собак — 30%. Однако наибольшее число владельцев собак в Петербурге — 31%.

Также кошек часто заводят в Пензе и Тольятти — 46%. В среднем по стране кошек заводят от 40-45% опрошенных. Собак заводят меньше, в среднем 25% по стране.

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В целом около 76% россиян держат в доме хотя бы одного питомца. При этом 9% из них держат дома какое-нибудь другое животное: рыб, попугаев, хомяков, рептилий и тд. При этом 11% опрошенных заявили, что готовы завести домашнего любимца в ближайшие месяцы, и котенка хочет взять почти четверть из них.

Опрос проводила дочерняя компания «Сбербанка» «СберСтрахование», он был приурочен ко дню кошек 8 августа. Исследование проводилось в июле 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек методом телефонного опроса. В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.

В конце марта заксобрание Челябинской области внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию домашних кошек и собак. Также автора законопроекта предлагают наделить федеральные органы исполнительной власти правом определять правила содержания питомцев.

домашние животные кошки собаки регионы Опрос Сбербанк
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