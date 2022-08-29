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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили 39 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Это на 7 тыс. меньше, чем зарегистрировали накануне. За прошедшие сутки госпитализированы 1988 человек, зафиксировано 77 летальных исходов от COVID-19
Фото: Максим Шипенков / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / ТАСС

В России за сутки выявлено 39 658 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заразившихся — в Москве (5157), Санкт-Петербурге (3842), Московской области (1804), Самарской (1337) и Свердловской областях (1219).

За прошедшие 24 часа от COVID-19 умерли 77 пациентов, 1988 человек госпитализировано. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 445 581, умерших — 384 160. По данным Росстата (он включает в статистику случаи, когда COVID-19 был диагностирован на момент смерти, но не был ее основной причиной), всего с начала пандемии умерло более 820 тыс. больных.

Накануне оперштаб сообщил о 46 857 новых случаев.

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество

В начале июля Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения «в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса». Вскоре после этого уровень заболеваемости вновь начал расти. В ведомстве это объяснили распространением новых, более заразных подвидов омикрон-штамма и заявили, что необходимости в возобновлении обязательных антиковидных мер на федеральном уровне нет.

Власти Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Кемеровской и Нижегородской областей и Хакасии уже рекомендовали жителям носить маски. Обязательный характер эта мера носит в Республике Алтай, Бурятии и Еврейской автономной области.

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Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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