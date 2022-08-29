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Работодатели стали чаще переводить сотрудников на удаленку

На фоне роста числа заражений коронавирусом число компаний, где есть сотрудники на удаленке, выросло по сравнению с июнем на 3%. Чаще всего удаленный формат практикуют в Москве и Санкт-Петербурге
Фото: Christophe Ena / AP
Фото: Christophe Ena / AP

В августе в России увеличилось число организаций, которые переводят персонал на удаленку. Такие работники есть в 14% российских компаний — это на 3% больше, чем в июне, до начала роста заболеваемости COVID-19, свидетельствуют результаты опроса SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился с 3 по 26 августа во всех регионах России, в нем поучаствовали 1 тыс. респондентов. — представителей кадровых служб.

Их ответы показали, что чаще всего бизнес использует удаленный формат работы в Москве (17%) и Санкт-Петербурге (13%). На остальной территории страны этот показатель в среднем составляет 12%.

По сравнению с июнем увеличилось и количество предприятий, где дистанционно работают более половины сотрудников: сейчас их 15%. В то же время в каждой второй компании в офис не ходит не более 10% персонала. Чаще всего удаленно работают IT-сотрудники (в 39% организаций), а также работники в сферах финансов (17%) и продаж (14%).

Число новых случаев COVID-19 в России за сутки превысило 47 тыс.
Общество
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В начале августа SuperJob провел опрос, который показал, что 38% россиян согласились бы на понижение зарплаты, чтобы им разрешили работать из дома. Эти сотрудники рассчитывают, что сокращение дохода будет компенсировано отсутствием расходов на транспорт и сокращением затрат на питание. Почти столько же респондентов — 39% — заявили, что не готовы пойти на снижение зарплаты ради удаленки.

В июле, после того как Роспотребнадзор в начале месяца отменил коронавирусные ограничения, в России начался рост заболеваемости COVID-19. Власти нескольких регионов вернули обязательный масочный режим, в других такая мера носит рекомендательный характер. Лидеры по числу заболевших в сутки — Москва и область и Санкт-Петербург.

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