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Пандемия коронавируса ,  
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Не попавшие в Россию зарубежные студенты в пандемию начнут учебу удаленно

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские вузы организуют обучение в дистанционном формате для иностранных студентов, которые не смогут приехать в страну из-за закрытых границ. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он напомнил, что значительную часть второй половины прошлого учебного года студенты уже занимались дистанционно из-за пандемии коронавируса.

«Да, были сложности. Было очень много самых разных эмоций, не всегда положительных, поэтому те студенты-иностранцы, которые находятся в странах, с которыми пока не открыта государственная граница, будут обучаться также дистанционно», — рассказал Фальков. Студенты из стран, с которыми границы уже открыты, смогут вернуться к обучению в очной форме, добавил он.

Министр также указал, что не все иностранные студенты уехали на каникулы из России. По данным главы ведомства, в России учится порядка 300 тысяч иностранных граждан, из них чуть больше 160 тысяч выехали, когда началась пандемия.

Как крупнейшие вузы России готовятся к возобновлению обучения
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ранее Фальков рассказал, что при соблюдении санитарных мер занятия в большинстве российских вузов начнутся с 1 сентября в очном формате. До этого вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что вузы смогут перенести срок начала учебного года, но не более чем на два месяца. Всего же 92% вузов готовы к очному обучению с 1 сентября, по ее словам. В начале августа Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике COVID-19 для вузов.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что занятия в школах с 1 сентября будут проводиться в очной форме. По его мнению, дистанционное образование никогда не заменит традиционной системы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, 1 сентября, Валерий Фальков, студенты
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