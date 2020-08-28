Не попавшие в Россию зарубежные студенты в пандемию начнут учебу удаленно

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские вузы организуют обучение в дистанционном формате для иностранных студентов, которые не смогут приехать в страну из-за закрытых границ. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он напомнил, что значительную часть второй половины прошлого учебного года студенты уже занимались дистанционно из-за пандемии коронавируса.

«Да, были сложности. Было очень много самых разных эмоций, не всегда положительных, поэтому те студенты-иностранцы, которые находятся в странах, с которыми пока не открыта государственная граница, будут обучаться также дистанционно», — рассказал Фальков. Студенты из стран, с которыми границы уже открыты, смогут вернуться к обучению в очной форме, добавил он.

Министр также указал, что не все иностранные студенты уехали на каникулы из России. По данным главы ведомства, в России учится порядка 300 тысяч иностранных граждан, из них чуть больше 160 тысяч выехали, когда началась пандемия.