Москва вошла в топ-40 городов мира по безопасности

Москва вошла в топ-40 городов мира по безопасности

Лидерами рейтинга The Economist Intelligence Unit стали в основном города Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Сингапур, Осака, Сидней, Сеул. Их оценивали по множеству показателей — от цифровой безопасности до личной

Фото: Felipe Dana / AP

Москва вошла в число 40 лучших городов мира по уровню безопасности. Об этом свидетельствуют данные ежегодно обновляющегося рейтинга безопасных городов (.pdf), составляемого The Economist Intelligence Unit и журналом The Economist.

В настоящее время более половины (56%) всех людей в мире живут в городах, а к 2050 году из-за высоких темпов урбанизации этот показатель вырастет до 68%, указывают авторы исследования. Всего в рейтинг попали 60 крупных городов мира, которые анализируются по 57 различным показателям, таким как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.

Больше всего в лидерах рейтинга этого года оказалось городов Азиатско-Тихоокеанского региона. Первое место занял японский Токио, набрав самый высокий суммарный балл по всем показателям. Дальше идут:

2-е место — Сингапур,

3-е место — Осака (Япония),

4-е место — Амстердам (Нидерланды),

5-е место — Сидней (Австралия),

6-е место — Торонто (Канада),

7-е место — Вашингтон (США),

8-е место — Копенгаген (Дания),

9-е место — Сеул (Южная Корея),

10-е место — Мельбурн (Австралия).

Москва по подсчетам всех показателей заняла 37-ю строчку с оценкой в 65,8 балла при максимуме 100 баллов. По цифровой безопасности российская столица показала не самый высокий результат — 54-е место, по здравоохранению — 30-е, по безопасности инфраструктуры — 32-е, по личной безопасности граждан — 39-е.