В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Институт развития интернета выбрал игры, которые Минпросвещению предлагается включить в факультативы для школьников. Dota 2, например, должна помочь развить скорость реакции, а Minecraft — креативность и абстрактное мышление

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Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах. Среди них — Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. Об этом говорится письме ИРИ, направленном в Минпросвещения (есть в распоряжении РБК).

В приложении к письму указано, что большинство из этих игр — общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводятся турниры как на уровне отдельных стран и регионов, так и крупные международные чемпионаты. В списке представлены игры различных жанров — стратегии в реальном времени (RTS), многопользовательские онлайн арены сражений (MOBA), коллекционные карточные онлайн-игры и различные симуляторы — футбольные, танковые.

В списке также содержатся игры, не имеющие отношения к киберспорту — Minecraft и CodinGame. Первая представляет из себя строительный симулятор, наиболее популярный среди детей школьного возраста. CodinGame, в свою очередь, не является игрой в прямом смысле слова — это специальная платформа для изучения программирования в игровой форме.

Критерием отбора игр послужила их популярность среди аудитории, а также наличие поддержки игры разработчиками — своевременное обновление ее контента. «Кроме того, важным критерием стало соответствие возрастной маркировки 14+, чтобы сохранить психологическое здоровье детей в безопасности, а также соответствие отечественным критериям киберспорта», — говорится в письме. Эксперты ИРИ также отметили, что выбранные дисциплины позволяют развивать навыки командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции, а также креативного потенциала.