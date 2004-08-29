Талибы взорвали американцев в Кабуле

По меньшей мере, семь человек были убиты в результате мощного взрыва в центре Кабула, сообщает телекомпания Би-би-си. Среди погибших - местные полицейские, а также несколько американских инструкторов, обучавших служащих афганской полиции.

Взрыв произошел перед зданием американской фирмы безопасности, готовящей телохранителей для афганского президента Хамида Карзая. Как передает АР, взрывом выбиты стекла в окнах офисов по соседству со зданиями посольства США, штаб-квартиры ООН и нескольких правительственных зданий. Полиция и очевидцы считают, что взрывчатка, скорее всего, была заложена в автомобиль.

Ответственность за организацию взрыва взяли на себя талибы. В интервью агентству Reuters представитель Талибана Абдул Латиф Хакими сказал, что автомобилем управлял боевик-смертник. Однако позже эта информация была опровергнута.

Афганские власти издали несколько предупреждений о том, что мятежники-талибы пытаются помешать президентским выборам, которые должны состояться в октябре, и поэтому проводят в Афганистане кампанию террора.

Действительно, в эти выходные взрывы в Афганистане звучат чаще, чем в Ираке. Так, в воскресенье на юго-востоке Афганистана в провинции Нангархар на мине была подорвана машина с сотрудниками ООН, которые ведут подготовку к предстоящим выборам президента страны. Никто не пострадал. ООН приостановила работы в районе нападения.

Кроме того, в соседнем Пакистане, недалеко от границы с Афганистаном ракетной атаке подвергся военный лагерь. Двое пакистанских военнослужащих убиты, пятеро ранены. По сообщению западных агентств, нападение совершено в провинции Вазиристан, где пакистанские войска ведут поиски разрозненных отрядов "Аль-Кайеды".

А вчера в результате взрыва в школе на юго-востоке страны погибли 9 детей и 1 взрослый. Инцидент произошёл близ г.Зормат в провинции Пактия, в 130 км к югу от Кабула. Ведется следствие, в котором, помимо афганских правоохранительных органов, участвуют представители американских сил безопасности.

Напомним, что в ряде провинций страны уже несколько лет продолжают происходить стычки американских военных с остатками сил талибов. Заметим, бои между боевиками сводят на нет усилия правительства по централизации власти. Число терактов, проводимых талибами, в преддверии выборов президента только растет.