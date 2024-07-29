Экс-руководителя ЦСКА Барышева приговорили к 13 годам по делу о коррупции

Бывшего начальника ЦСКА признали виновным в получении взяток и хищении. Эпизоды относятся к подготовке к Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017 года

Михаил Барышев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Бывший руководитель ЦСКА Михаил Барышев получил 13 лет колонии по делу о коррупции, сообщили РБК в пресс-службе Московского гарнизонного военного суда.

Также ему назначен штраф в размере 25 млн руб., его лишили права занимать государственные должности, воинского звания полковника и государственных наград.

Второй фигурант, Андрей Хамазин, получил 9 лет условно, отмечает ТАСС.

Барышева арестовали в ноябре 2018 года, ему вменили получение взяток на общую сумму 24 млн руб. от руководителей компаний RedSys, Forward и «Пять семерок». Эти компании были поставщиками программного обеспечения, спортивной экипировки и транспортных услуг, которых ЦСКА привлекал при организации в 2017 году III зимних Всемирных военных игр в Сочи. В 2019 году он пытался сбежать из-под стражи во время конвоирования с допроса, однако заявил, что это был лишь знак протеста.

«Коммерсантъ» писал, что обвинение запрашивало для Барышева 17 лет строгого режима и 30 млн руб. штрафа. Прокуратура требовала признать его виновным в получении четырех взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), превышении должностных полномочиями (ч. 3 ст. 286 УК) и попытке побега (ст. 30 и ст. 313 УК). Барышев вину не признал.

Михаил Барышев был начальником ЦСКА в 2014—2017 годах, с 2017-го по 2018-й работал начальником главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил. До этого работал в Федеральной службе охраны, был командиром Отдельного комендантского полка (Преображенского).