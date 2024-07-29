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При сходе поезда в Волгоградской области пострадали более 140 человек

РЖД: при сходе поезда в Волгоградской области пострадали более 140 человек
При сходе с рельсов поезда, который ехал в Адлер, пострадали более 140 человек, сообщили в РЖД. В больницы увезли 16 человек. Поезд сошел с рельсов из-за грузовика, который выехал на переезд на красный сигнал светофора
Фото: Администрация Котельниковского района
Фото: Администрация Котельниковского района

При сходе вагонов пассажирского поезда Казань - Адлер в Волгоградской области пострадали более 140 человек, об этом сообщили в РЖД.

Из-за аварии госпитализированы 16 человек, из них один — ребенок, добавили в компании. В числе пострадавших два проводника.

Ранее Минздрав сообщал, что после аварии госпитализированы были пять человек.

Поезд сошел с рельс в Волгоградской области

Авария произошла из-за выехавшего на переезд грузового автомобиля КАМАЗ. Водитель «грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом», сообщили в РЖД. Поезд в это время ехал со скоростью 65 км/ч., машинист экстренно затормозил, но до машины оставалось маленькое расстояние и избежать аварии не удалось, сообщили в компании. Водитель машины госпитализирован.

Поезд сошел с рельсов в 4 км от станции Котельниково. В поезде ехали 809 человек, сообщали в РЖД.

На месте работают 22 бригады скорой помощи, сообщали РБК в администрации Волгоградской области. Также медики подготовили вертолет санитарной авиации. Помощь пострадавшим оказывают более 300 спасателей, заявляли в МЧС. На место они готовились отправить два вертолета.

СК завел уголовное дело после схода поезда в Волгоградской области
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Фото:глава Котельниковского района Сергей Понкратов

Также на место крушения выехали следователи. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

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Теги
РЖД поезд крушение поезда
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