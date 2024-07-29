При сходе поезда в Волгоградской области пострадали более 140 человек
При сходе вагонов пассажирского поезда Казань - Адлер в Волгоградской области пострадали более 140 человек, об этом сообщили в РЖД.
Из-за аварии госпитализированы 16 человек, из них один — ребенок, добавили в компании. В числе пострадавших два проводника.
Ранее Минздрав сообщал, что после аварии госпитализированы были пять человек.
Авария произошла из-за выехавшего на переезд грузового автомобиля КАМАЗ. Водитель «грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом», сообщили в РЖД. Поезд в это время ехал со скоростью 65 км/ч., машинист экстренно затормозил, но до машины оставалось маленькое расстояние и избежать аварии не удалось, сообщили в компании. Водитель машины госпитализирован.
Поезд сошел с рельсов в 4 км от станции Котельниково. В поезде ехали 809 человек, сообщали в РЖД.
На месте работают 22 бригады скорой помощи, сообщали РБК в администрации Волгоградской области. Также медики подготовили вертолет санитарной авиации. Помощь пострадавшим оказывают более 300 спасателей, заявляли в МЧС. На место они готовились отправить два вертолета.
Также на место крушения выехали следователи. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.
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