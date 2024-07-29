Минздрав Карелии рассказал, какие силы направлены на Беломорканал

Минздрав Карелии: на место ЧС на Беломорканале едут эпидемиологи и инфекционисты

Шлюзы Беломорско-Балтийского канала (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

На месте инцидента на Беломорско-Балтийском канале (Беломорканале) работают три бригады скорой помощи, туда также направлены врачи-эпидемиологи, психологи и инфекционисты, сообщили РБК в Минздраве республики.

«Врачебная бригада оснащена дополнительными бактериофагами, антибактериальными препаратами, пробиотиками и эубиотиками», — добавили в ведомстве.

Медики оказали помощь двум пострадавшим: 74-летнему мужчине купировали боли за грудиной, 14-летнему мальчику обработали порезы стоп.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в общей сложности, предварительно, пострадали девять человек, при этом судьба четверых из них неизвестна, ведутся поисково-спасательные работы. Среди пострадавших, которые были найдены, два ребенка.

Власти Карелии ранее сообщили, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала в Сегежском муниципальном округе размыло перемычку, которая была установлена на время реконструкции.

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МЧС уточнило, что в зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ «Балтийский». По словам главы республики Артура Парфенчикова, при шлюзе прописаны 11 человек.