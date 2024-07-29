Спасатели нашли четверых пропавших после размыва дамбы на Беломорканале

Судьба еще двоих пропавших остается неизвестной. Временную дамбу между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала размыло утром 29 июля. В Сегежском округе, где находится десятый шлюз, ввели режим ЧС

В Карелии после размыва временной дамбы на Беломорканале нашли четверых пропавших без вести, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Найдены двое взрослых и двое детей. С ними все в порядке, спасенных передали врачам.

Изначально сообщалось, что пропавших шестеро.

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Утром 29 июля глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек. В Сегежском округе, где находится десятый шлюз, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как рассказали РБК в минздраве Карелии, двоим пострадавшим оказали помощь — пожилому мужчине и подростку 14 лет.

Беломорско-Балтийский канал соединяет Онежское озеро с Белым морем. Его ввели в эксплуатацию в 1933 году, строительством занимались заключенные лагерей. Общая протяженность — 227 км, из них 37,1 км — это искусственные водные пути, остальное — реки и озера. На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины, дамбы и другие гидротехнические сооружения. В 2022 году Главгосэкспертиза России разрешила провести реконструкцию шлюзов ББК, которые находятся в предаварийном состоянии. Работы должны завершиться до конца 2024 года.