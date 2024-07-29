Шесть человек пропали без вести после размытия перемычки на Беломорканале
После размыва перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Карелии пропали без вести шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
К поискам пропавших привлекли 76 спасателей МЧС России и 19 единиц техники. В готовность привели вертолет Ми-8 ведомства.
О размыве временной дамбы между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Он отметил, что по направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек. В зоне аварии работают подразделения пожарной части, туда направили дополнительные группы спасателей. По словам Парфенчикова, санитарную авиацию также привели к готовность.
В результате происшествия, по данным МЧС, пострадали девять человек. Как сообщили РБК в минздраве Карелии, в Сегежском округе — там находится десятый шлюз Беломорканала — работают три бригады скорой помощи. Врачи оказали помощь мужчине 74 лет и мальчику 14 лет, последнему обработали порезы стоп.
На территории округа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за размыва временной перемычки. Глава округа Марина Гусева прибыла на место происшествия.
Беломорско-Балтийский канал соединяет Онежское озеро с Белым морем. Его ввели в эксплуатацию в 1933 году, строительством занимались заключенные лагерей. Общая протяженность — 227 км, из них 37,1 км — это искусственные водные пути, остальное — реки и озера. На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины, дамбы и другие гидротехнические сооружения.
В 2022 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию шлюзов ББК, которые находятся в предаварийном состоянии. Работы должны завершиться до конца 2024 года.
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